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طريقة عمل أرز معمر بالمشروم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:15 م
طريقة عمل أرز معمر بالمشروم
أرز معمر بالمشروم
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المقادير:
2 كوب (400 جم) أرز مصري منقوع
2 كوب (480 مل) حليب
كوب (240 مل) كريمة طبخ
كوب (200 جم) مشروم مقطع شرائح
¼ كوب (60 جم) قشدة
½ كوب (120 جم) بصل أخضر مقطع شرائح
بصلة متوسطة مقطعة شرائح
3 فصوص مفروم
3 ملاعق كبيرة (45 جم) زبد
4 ملاعق كبيرة (60 مل) زيت
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:
سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضعي به الطاجن الفخار ليسخن.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.
أضيفي الثوم والمشروم والبصل الأخضر والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي الأرز و2 ملعقة من الزبدة، وقلبي جيدًا لمدة دقيقتين.
على نار متوسطة، سخني الكريمة والحليب والبهارات والملح والفلفل الأسود، ولكن دون أن تغلي.
أخرجي الطاجن من الفرن، ثم ادهني الطاجن بباقي الزبدة، ثم أضيفي خليط الأرز والمشروم، ثم صبي خليط الحليب، وحركيه قليلًا حتى يتغلل الحليب بين الأرز.
وزعي القشدة على السطح، ثم ضعي الطاجن في الفرن لمدة 75 دقيقة، حتى ينضج الأرز.
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