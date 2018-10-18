347.7 مليار درهم قيمة القاعدة النقدية في الإمارات بنهاية شهر سبتمبر





بلغت القاعدة النقدية في الإمارات 347.7 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر ، فيما كشفت بيانات المصرف المركزي مواصلة الحكومة ضخ الودائع لدى البنوك والتي ارتفعت 3.84% أو حوالي 10.7 مليار درهم خلال سبتمبر لتصل إلى 288.7 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 88 ملياراً مقارنة بنهاية سبتمبر 2017، وصعد عرض النقد ن3 إلى 1.58 تريليون درهم.





سجلت أصول المصرف المركزي خلال سبتمبر 380.91 مليار درهم، بتراجع طفيف من أغسطس وبسبب انخفاض حجم النقد والأرصدة المصرفية 9.7% إلى 176.05 مليار درهم، وشكلت الأصول الأجنبية 85.9% من الإجمالي.





وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع الودائع كأصول لديه خلال سبتمبر 11.9% إلى 91.42 مليار، واستقر حجم استثمارات المركزي عند 104.2 مليار درهم، كما استقرت القروض والسلف. وانخفض حجم شهادات الإيداع المصدرة للبنوك 8.6% إلى 121.36 مليار درهم.





الأصول الأجنبية سجلت 327.3 مليار درهم، وانخفضت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج إلى 255.06 مليار درهم فيما استقر حجم الأوراق المالية الأجنبية عند 55.2 مليار درهم.





واستقر النقد المصدر خلال سبتمبر عند 83.2 مليار درهم، ومن هذا النقد المصدر تراجع حجم النقد لدى البنوك من 15.1 مليار درهم إلى 14.3 مليار درهم، في حين ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك من 68.1 مليار درهم إلى 68.9 مليار درهم.





وتراجع حجم الودائع النقدية لدى البنوك خلال سبتمبر 1.2% إلى 415.3 مليار درهم، وانعكس ذلك على عرض النقد ن1 الذي انخفض 0.8% إلى 484.2 مليار درهم. وارتفعت الودائع شبه النقدية لدى البنوك خلال سبتمبر 2.03% إلى 806.9 مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع عرض النقد ن2 0.95% إلى 1.291 تريليون درهم.



