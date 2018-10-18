"الإمارات دبي" يجمع ملياري دولار من قرض لأغراض عامة للبنك





قال ممثل عن بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج بسوق دبي المالي، إن البنك جمع ملياري دولار من قرض لأجل ثلاث سنوات أواخر الشهر الماضي.





وسيستخدم بنك الإمارات دبي الوطني حصيلة القرض في إعادة تمويل تسهيل قرض قائم بقيمة 1.7 مليار دولار وبقية المبلغ في الأغراض العامة للبنك.





وقال ممثل البنك "نتيجة للاهتمام القوي بالتسهيل، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من زيادة حجمه إلى ملياري دولار".





وأضاف المتحدث بأن بنك الإمارات دبي الوطني تمكن من زيادة حجم التسهيلات إلى 2 مليار دولار أمريكي مع استمرار تطبيق تخفيضات كبيرة وتحقيق تكلفة تمويل تنافسية.







