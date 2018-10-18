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مشاجرة في ميونخ تكلف نجم برشلونة 800 ألف يورو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:10 م
مشاجرة في ميونخ تكلف نجم برشلونة 800 ألف يورو
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متابعات
 
قضت محكمة ألمانية في ميونخ بتغريم نجم منتخب تشيلي ونادي برشلونة أرتورو فيدال مبلغ 800 ألف يورو.
وجاءت هذه العقوبة بسبب تورط فيدال في مشاجرة داخل ملهى ليلي قبل عامين.

ووفقاً لتقارير صحافية فإن فيدال لاعب بايرن ميونخ السابق أصاب رجلاً داخل الملهى الليلي بعدما ضربه بزجاجة جعة على رأسه ليتعرض الضحية لإصابات خطيرة.

كما تم تغريم ساندرينو شقيق فيدال والذي كان متواجداً معه داخل الملهى الليلي لغرامة مالية وكذلك حما اللاعب التشيلي 20 ألف و41 ألف يورو على الترتيب.

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