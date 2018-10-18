أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين 0.73% بمنتصف التعاملات





ارتفع مؤشر بورصة البحرين في منتصف تعاملات اليوم الخميس؛ بدعم من أسهم البنوك.





وبحلول الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت البحرين، صعد المؤشر العام بنحو 0.73% إلى مستوى 1322.76 نقطة، رابحاً 9.54 نقطة عن مستوياته أمس الأربعاء.





ودعم المؤشر العام صعود قطاع البنوك 31%؛ مدفوعاً بشكل رئيسي بسهم البحرين الوطني 3.36%، عقب الاعلان عن نتائجه المالية أمس الاربعاء.





أظهرت النتائج المالية لبنك البحرين الوطني، NBB، المدرج ببورصة البحرين، نمو صافي أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنسبة 2.8 %، بحسب بيان للبنك.





وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن صافي أرباحه بلغ 18.2 مليون دينار بحريني، مقابل 17.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.





كما صعد سهم الخليجي التجاري بنسبة وصلت إلى 1.27%، والاهلي المتحد بنحو 0.76%.





في السياق ذاته، صعد الاستثمار 0.18%، بفضل سهم استيراد الاستثمارية بنحو 3.81%.





وجرت تداولات بحجم 845.01 ألف سهم، بقيمة وصلت إلى 282.55 ألف درهم.



