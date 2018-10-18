ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين 0.73% بمنتصف التعاملات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:06 م
أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين 0.73% بمنتصف التعاملات
طباعة
نيفين سمير
 

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في منتصف تعاملات اليوم الخميس؛ بدعم من أسهم البنوك.

وبحلول الساعة 11.30 صباحاً بتوقيت البحرين، صعد المؤشر العام بنحو 0.73% إلى مستوى 1322.76 نقطة، رابحاً 9.54 نقطة عن مستوياته أمس الأربعاء.

ودعم المؤشر العام صعود قطاع البنوك 31%؛ مدفوعاً بشكل رئيسي بسهم البحرين الوطني 3.36%، عقب الاعلان عن نتائجه المالية أمس الاربعاء.

أظهرت النتائج المالية لبنك البحرين الوطني، NBB، المدرج ببورصة البحرين، نمو صافي أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري 2018 بنسبة 2.8 %، بحسب بيان للبنك.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، أن صافي أرباحه بلغ 18.2 مليون دينار بحريني، مقابل 17.7 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما صعد سهم الخليجي التجاري بنسبة وصلت إلى 1.27%، والاهلي المتحد بنحو 0.76%.

في السياق ذاته، صعد الاستثمار 0.18%، بفضل سهم استيراد الاستثمارية بنحو 3.81%.

وجرت تداولات بحجم 845.01 ألف سهم، بقيمة وصلت إلى 282.55 ألف درهم.

المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 1:41:38 PM