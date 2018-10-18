أرقام قياسية لمُتابعى شبكة قنوات "MBC مصر" عبر المنصات الرقمية





ولا تقتصر الأرقام القياسية فقط على موقع "يويتوب"، وإنما تواصل الصقحة الرسمية لقناة "MBC مصر" عبر موقع التواصل الإجتماعي ""Facebook، تفاعلها على مدار الساعة حيث وصل عدد المُتابعين لها إلي أكثر من 20.7 مليون مُتابع، وأيضاً عبر موقع "إنستجرام" الذي وصل عدد المُتفاعلين والمُتابعين لصفحة "MBC مصر" الرسمية عليه إلي أكثر من 4.6 مليون مُتابع، وتُعد الأرقام القياسية للمُتابعات عبر المنصات الرقمية هى الأعلي فى مصر فى المُشاهدة التليفزيونية. وتُقدم شبكة "MBC مصر"، خريطة برامجية متميزة على مدار الساعة.





وتُقدم عدداً كبيراً من البرامج المميزة، والأعمال الدرامية الحصرية منها في دورتها البرامجية الحالية، مُسلسلات "راجل وست ستات"، و"سلسال الدم"، و"القيصر"، و"الكبريت الأحمر"، بالإضافة لـ "مسرح مصر"، وبرامج "شكشك شو"، و"الحكاية"، و"يحدث في مصر"، و"صباحك مصري"، و"حديث المساء"، و"اللعيب"، و"أراب جوت تالنت"، وغيرها الكثير من الأعمال الدرامية والبرامجية الناجحة.

فى تطور إيجابي يعكس ثقة وإرتباط المُشاهدين فى مصر والعالم العربي بشبكة قنوات "MBC مصر"، تجاوزت أرقام المُتابعات للمقاطع المُختلفة للبرامج والأعمال الدرامية التي تُبث عبر موقع "يوتيوب" "اليوم" ثلاثة مليار مُتابع منذ إنطلاق "MBC مصر"، وهو رقم قياسي يعكس مدى إقبال فئات مُختلفة من المُشاهدين على مُتابعة المحتوي المتنوع الذى يُقدم على مدار الساعة على الشاشة.