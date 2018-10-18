مؤشر مسقط يهبط 0.09% بمستهل جلسة أخر الأسبوع





تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.09%، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع لمستوى 4448.78 نقطة، فاقداً 4.13 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء.





وتأثر أداء المؤشر في الساعة 11.16 بتوقيت مسقط؛ بتراجع مؤشر القطاع المالي ليهبط دون باقي القطاعات بنسبة 0.01%؛ متأثراً بسهم بنك نزوى المنخفض 1.15%.





وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات؛ ليصعد الأول 0.04%؛ بدعم سهم الأسماك العُمانية المرتفع 1.3%.





وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.01%؛ بدعم 3 أسهم، وتصدر الرابحين في تلك الأثناء سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 3.16%، وارتفع العنقاء للطاقة 0.91%.





وحد من ارتفاع قطاع الخدمات في تلك الأثناء تقدم سهم فالكون للمتراجعين بنسبة 30%، وتراجع عمانتل 0.97%.





وبلغ حجم التداولات في مستهل التعاملات 757.09 ألف سهم؛ بتنفيذ 73 صفقة؛ بقيمة تداول 236.43 ألف ريال.







