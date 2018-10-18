طريقة عمل براونيز بالتشيز كيك

المقادير

براونيز

½ كوب (75 جم) دقيق

¾ كوب (60 جم) كاكاو

¾ كوب (150 جم) زبد ذائب

¼ 1 كوب (250 جم) سكر

2 بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة

¼ ملعقة صغيرة (1.25 جم) ملح





التشيز كيك

½ كيلو (500 جم) جبن كريمي

½ كوب (100 جم) سكر

¼ كوب (30 جم) دقيق

بيضة كبيرة

2 ملعقة صغيرة (10 مل) فانيليا سائلة





طريقة التحضير

البراونيز

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، ضعي الزبد والسكر والملح والكاكاو، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة.

أضيفي الفانيليا والبيض، واخفقي جيدًا، ثم أضيفي الدقيق، واخفقي حتى تختلط المكونات.

احتفظي بـ¼ كوب من العجين، ثم صبي الباقي في صينية (مقاس 20 سم) ذات قاعدة متحركة وغطاة بورق الزبدة.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة، ثم أخرجيها واتركيها تبرد.





التشيز كيك

في وعاء كبير، ضعي الجبن والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.

أضيفي البيضة والفانيليا والدقيق، واخفقي جيدًا.

وزعي الخليط فوق البراونيز، ثم ضعي ¼ كوب البروانيز فوق خليط الجبنة، وشكليه بشكل عشوائي بواسطة سكين.