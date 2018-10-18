تراجع المؤشر السعودي بالمستهل.. والموازي مستقر





تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الخميس بشكل هامشي، وسط تراجع أغلب القطاعات، فيما جاء مؤشر السوق الموازي- نمو التعاملات على شبه استقرار.





وسجل المؤشر الرئيسي- تاسي، انخفاضا نسبته 0.18%، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، فاقدا 13.54 نقطة من رصيده، ليستقر عند مستوى 7644.33 نقطة.





وبدأ السوق الموازي- نمو التعاملات على شبه استقرار، بارتفاع لم يتجاوز 0.05 نقطة، ليصل إلى مستوى 2318.39 نقطة.





وبلغت قيم التداول بالسوق الرسمي 390.72 مليون ريال، في هذه اللحظات من خلال التداول على 18.33 مليون سهم، بتنفيذ 14.59 ألف صفقة.





وانخفض أداء 12 قطاعا بمقدمة "النقل" الذي هبط بنسبة 0.9%، تلاه "الاستثمار والتمويل بنحو 0.7%.





وسجلت قياديات "تاسي" تراجعا جماعيا؛ وسط انخفاض "المواد الأساسية" بنسبة 0.37%، و"الاتصالات" بنحو 0.3%، وهبط "البنوك" بـ 0.2%.





وجاء "السلع الرأسمالية" و"الخدمات الاستهلاكية" على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.2%، و0.5% على التوالي.





وتصدر "أسيج" التراجعات بنسبة 1.7%، وحل "صادرات" بمقدمة الأسهم المرتفعة بـ 9.9%.





واستقرت أسهم الموازي بشكل جماعي باستثناء صعود سهم "الكثيري" بنسبة 0.05%.





وخلال تعاملات الأربعاء، عاد المؤشر العام للسوق السعودي إلى المنقطة الحمراء متأثراً بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والاتصالات، في حين تماسك قطاع المواد الأساسية ليقلص خسائر السوق، وسط تدني ملحوظ للسيولة مقارنة بالجلسات الأخيرة.







