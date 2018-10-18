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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل التعاملات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:06 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بمستهل التعاملات
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نيفين سمير
 

ارتفعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر العام 0.08%، وسجل الرئيسي والأول نمواً بنسبة 0.02% و0.12% على الترتيب.

وتصدر قطاع العقارات الارتفاعات في تمام الساعة 9:26 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بنمو نسبته 0.58%، مدعوماً بصعود عدة أسهم بالقطاع أبرزها "منشآت" الذي عاد اليوم إلى التداولات بعد التسوية مع "الزكاة" السعودية، ليرتفع السهم 3.6%.

في المقابل، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجعات في تلك الأثناء بانخفاض نسبته 0.3% بضغط رئيسي من هبوط سهم "أولى وقودط بنحو 4.2%.

وجاء سهم "منشآت" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.6%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 8.8%.

وبلغ حجم تداولات البورصة حتى اللحظة 3.83 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 245 صفقة، حققت سيولة بقيمة 626 ألف دينار.

وتصدر سهم "بنك برقان" نشاط التداول على كافة المستويات بتداول نحو 640.4 ألف سهم بقيمة 176.7 ألف دينار، مُستقراً عند سعر 276 فلساً.



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