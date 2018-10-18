"هدف": فرص وظيفية في تخصُّصات الهندسة وتقنية المعلومات

"هدف": فرص وظيفية في تخصُّصات الهندسة وتقنية المعلومات
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:11 مالفجر السعودي
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية
"هدف"، فرصًا وظيفيةً في التخصُّصات الهندسية وتقنية المعلومات بمختلف مناطق
المملكة.
وأوضح الصندوق -عبر حسابه الرسمي بموقع
التواصل، "تويتر"، الخميس- توافر العديد من الفرص الوظيفية المميزة لحاملي
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات.
وتبدأ رواتب الوظائف من 8 آلاف و640 ريالًا
شهريًّا، وتصل إلى 12 ألفًا و500 ريال شهريًّا.
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