"هدف": فرص وظيفية في تخصُّصات الهندسة وتقنية المعلومات

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، فرصًا وظيفيةً في التخصُّصات الهندسية وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح الصندوق -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل، "تويتر"، الخميس- توافر العديد من الفرص الوظيفية المميزة لحاملي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات.

وتبدأ رواتب الوظائف من 8 آلاف و640 ريالًا شهريًّا، وتصل إلى 12 ألفًا و500 ريال شهريًّا.