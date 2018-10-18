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"هدف": فرص وظيفية في تخصُّصات الهندسة وتقنية المعلومات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:11 م
هدف: فرص وظيفية في تخصُّصات الهندسة وتقنية المعلومات
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الفجر السعودي
 

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، فرصًا وظيفيةً في التخصُّصات الهندسية وتقنية المعلومات بمختلف مناطق المملكة.

                                                     

وأوضح الصندوق -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل، "تويتر"، الخميس- توافر العديد من الفرص الوظيفية المميزة لحاملي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات.

 

وتبدأ رواتب الوظائف من 8 آلاف و640 ريالًا شهريًّا، وتصل إلى 12 ألفًا و500 ريال شهريًّا.

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