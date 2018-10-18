البورصة تخسر 4.4 مليار جنيه بمنتصف التعاملات





تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة اليوم الخميس، اخر أيام الأسبوع وخسر رأس المال السوقى نحو 4.4 مليار جنيه عند مستوى 769,5 مليار مقابل مستوي 773.9 مليار جنيه. خلال الجلسة الماضية.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.63% ليصل عند مستوى 13728.76 نقطة، و تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.13% محققًا مستوى 691.51 تلاه منخفاضاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% محققا مستوى 1742.65 نقطة.



