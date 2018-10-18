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أمن القاهرة يكشف تفاصيل إصابة مسن بجرح قطعي بالرأس في النزهة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:03 م
أمن القاهرة يكشف تفاصيل إصابة مسن بجرح قطعي بالرأس في النزهة
المتهمان
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من القبض على عاطلين اقتحموا شقة مسن وسرقوه بالإكراه في النزهة.

تلقى المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغا من أحمد من، 86 سنة، بالمعاش مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأفاد بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بدلوف أحد الأشخاص من شرفة الشقة سكنه وتعدى عليه بألة حادة محدثا إصابته وفقد على أثرها الوعي، وعقب إفاقته اكتشف سرقة (هاتف محمول، ساعة يد، مبلغ مالي 4000 جنيه، بعض المتعلقات الشخصية) وتوجه عقب ذلك لمستشفى الجلاء وتم حجزه بها لمدة أسبوع ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. 


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من إسماعيل ت، 44 سنة، عاطل ومسجل خطر، عبد العال ع، 37 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6913 لسنة 2016م النزهة "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنتين بإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما ساعة اليد المستولى عليها، أدوات عبارة عن "جاكوش، بنسة، مفك".


وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير الأمن، بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بصعوده لسطح العقار محل الواقعة وقام بالتسلق والدلوف للشقة سكن المجني عليه والتعدي عليه بالضرب باستخدام الجاكوش المضبوط بحوزتهما، والاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار، بينما انتظره الثاني أسفل العقار لمراقبة الطريق.
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