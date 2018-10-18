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ضبط طن و287 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر بالتبين (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:00 م
ضبط طن و287 كيلو دواجن فاسدة داخل مجزر بالتبين (صور)
المضبوطات دواجن غير صالحة
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط م س،37 سنة، مسئول عن مجزر دواجن بدون ترخيص كائن سوق التبين لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر داخل المجزر عمله، وعثر بداخل المجزر على 1.287 كيلو دواجن وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وغير مدون بها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.


بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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