ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رفض استئناف أحد شركاء قاتل "طالب الرحاب" واستمرار حبسه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
رفض استئناف أحد شركاء قاتل طالب الرحاب واستمرار حبسه
محكمة - أرشيفية
طباعة
مروة هيكل
 
رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، الاستئناف المقدم من المتهم "محمود.ا" على أمر حبسه.


ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك مع المتهم الرئيسي " أشرف.ح" في قتل طالب الرحاب بسام أسامة، وتزوير محررات رسمية وهي بطاقة رقم قومي.


كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مخد رشاد، قد جددت حبس المتهم " أشرف .ح" وسائقه السوري " يحيى"، وابنته "حبيبة" و5 أخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالقتل العمد لطالب الرحاب بسام أسامة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 11:41:32 AM