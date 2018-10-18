رفض استئناف أحد شركاء قاتل "طالب الرحاب" واستمرار حبسه

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، الاستئناف المقدم من المتهم "محمود.ا" على أمر حبسه.









ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك مع المتهم الرئيسي " أشرف.ح" في قتل طالب الرحاب بسام أسامة، وتزوير محررات رسمية وهي بطاقة رقم قومي.







