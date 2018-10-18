رفض استئناف أحد شركاء قاتل "طالب الرحاب" واستمرار حبسه
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:44 صمروة هيكل
رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين، الاستئناف المقدم من المتهم "محمود.ا" على أمر حبسه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك مع المتهم الرئيسي " أشرف.ح" في قتل طالب الرحاب بسام أسامة، وتزوير محررات رسمية وهي بطاقة رقم قومي.
كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مخد رشاد، قد جددت حبس المتهم " أشرف .ح" وسائقه السوري " يحيى"، وابنته "حبيبة" و5 أخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالقتل العمد لطالب الرحاب بسام أسامة.