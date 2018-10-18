شرطة التموين تضبط 17 قضية مواد بترولية و270 مخابز

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.

وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن.





أسفرت عن ضبط (17) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، ضبط (270) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، ضبط (10) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، ضبط (98) قضية في مجال الغش التجاري، ضبط (595) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، ضبط (33) قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط (34) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط (8) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، ضبط (5) قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

كما واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملاتها التموينية المُكثفة على أسواق التصنيع والتداول والمحال التجارية، وأسفرت جهودها عن الآتي:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط (88 قضية تموينية متنوعة)، أبرزها: (24 قضية عدم حمل شهادة صحية،22 قضية عدم إعلان عن الأسعار، 12 قضية سلع مجهولة المصدر).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، ضُبط بداخله (8.210 طن سلع غذائية "دقيق فاخر، سكر" وجميعها غير مطابقة للمواصفات).

مديرية أمن المنوفية

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" ضُبط بداخله)، (180 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولةالمصدر).

مديرية أمن القليوبية

ضبط ثلاجة مواد غذائية ضُبط بداخلها (واحد طن سلع غذائية: لحوم ومصنعاتها" مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك).

مديرية أمن الغربية

ضبط (57 قضية تموينية متنوعة)، أبرزها (21 قضيةعدم حمل شهادة صحية، 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري مواصلة الحملات.