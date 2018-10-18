تعرف على موعد عودة الأهلي من الجزائر

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة الفريق تعود إلى القاهرة الأربعاء المقبل بعد خوض مباراة وفاق سطيف الجزائري المرتقبة يوم الثلاثاء القادم.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم على ملعب 8 مايو 1945 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .





وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على وفاق سطيف الجزائري 2-0 ، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 2 اكتوبر الجاري على استاد السلام.





جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر صباح الأحد القادم.



