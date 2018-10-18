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أمين "قومي أسر الشهداء" يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب (صور)

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
أمين قومي أسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب (صور)
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ميسون أبو الحسن
 

تفقد اللواء أ.ح محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أعمال تطوير وتجديد مبنى المجلس بالسيدة زينب، برفقة الشركة المنفذة "الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات بالقوات المسلحة"، واستشاري المشروع.


وخلال تفقده أعمال التطوير، أبدى أمين عام المجلس، بعض الملاحظات على ضرورة التطوير على أعلى مستوى، بما يليق بأسر الشهداء والمصابين، مُكلفٌا الشركة بتنفيذها ومتابعة الاستشاري للأعمال.


وكان أمين عام المجلس، أعلن منذ توليه المسؤولية خطة رعاية جديدة لتطوير وتحديث الخدمات المُقدمة لأسر الشهداء والمصابين، شملت تطوير مقر المجلس الخدمي وتجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة؛ لتوفير كافة سُبل الراحة.

أمين "قومي أسر الشهداء" يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب (صور)
أمين "قومي أسر الشهداء" يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب (صور)
أمين "قومي أسر الشهداء" يتفقد أعمال تطوير مبنى المجلس بالسيدة زينب (صور)
المزيد عن: قومي أسر الشهداء المجلس القومي لأسر الشهداء القوات المسلحة
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