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الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وفاق سطيف
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علي نبوي
 
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الرابعة عصر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجزائر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح اللاعبين راحة سلبية أمس الأربعاء عقب خوض ودية المصرية للاتصالات أمس الأول الثلاثاء والتي حسمها الأهلي بنتيجة 6-0.

ويطير الأهلي إلى الجزائر صباح الأحد المقبل؛ استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

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