مواصفات جهاز "أيباد برو" القادم.. تعرف عليها

اعتزمت شركة أبل إطلاقها أجهزة "أيباد برو" جديدة خلال الفترة المقبلة، مع إضافة بعض المواصفات، وفقا لما أوضحه موقع " 9to5Mac" المتخصص بشؤون التقنية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم" يشير الموقع إلى أن شاشة "iPad Pro 2018" ستخلو من زر "Home" أسفل الشاشة التي ستكون شبيهة بشاشات هواتف آيفون الأخيرة، وبدقة عرض عالية "4K".





كما سيزود هذا الجهاز بكاميرا أمامية بميزة التعرف على الوجوه "Face ID"، ومعالج روميات كذلك الموجود في هاتف "iPhone XS Max".



