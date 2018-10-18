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جارة منفذ الاعتداء الإجرامي في القرم: كان شخصًا قاسيًا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
جارة منفذ الاعتداء الإجرامي في القرم: كان شخصًا قاسيًا
لاعتداء في القرم
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وكالات
 

تحدثت جارة للطالب فلاديسلاف روسلياكوف الذي نفذ الاعتداء الإجرامي المسلح في كلية بوليتكنيك بمدينة كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية، أمس الخميس، تحدثت عن طفولته.

 

وقالت في حديثها لـRT إن روسلياكوف كان ولدا قاسيا ومغلقا، واهتم بألعاب "إطلاق النار".

 

وأضافت: "وقعت هناك حادثة بيننا، عندما أصابني برجلي. وكان شخصا غريبا منذ الطفولة".

 

وقام طالب كلية "بوليتيكنيك" في مدينة كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية، فلاديسلاف روسلياكوف، بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى كليته ثم شرع في إطلاق النار من بندقية صيد، الأمر الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا، بينهم 15 طالبا و5 من موظفي الكلية. كما أصيب أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة. أما منفذ الهجوم فقد انتحر بعد قيامه بجريمته الشنعاء هذه.

 

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