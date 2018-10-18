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طبيب الأهلي يتحدث عن برنامج تأهيل "أجايي"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:24 ص
طبيب الأهلي يتحدث عن برنامج تأهيل أجايي
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علي نبوي
 
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق يسير بشكل طيب في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف: "حالة أجايي تحسنت كثيرًا وبات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي، خاصة أنه يسير بشكل طيب في تنفيذ فقرات البرنامج التأهيلي".

وأوضح أن اللاعب كان ملتزمًا بتنفيذ فقرات برنامجه التأهيلي خلال تواجده في زيارته الأخيرة إلى بلاده، مؤكدًا أنه كان يتابع معه كل كبيرة وصغيرة، وأن اللاعب التزم بتنفيذ برنامجه بشكل رائع.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الأمور تسير في طريقها نحو عودة أجايي بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلى للركبة والتي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع الأهلي في مباراة تاونشيب البتسواني التي أقيمت في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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