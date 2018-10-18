شركة ألمانية تطور غطاء لمقود السيارة لحماية السائق

طورت شركة CurveSYS الألمانية غطاء لمقود السيارة لحماية حياة السائقين، و يأتي الغطاء مزودا بمستشعرات صغيرة تقيس الضغط الواقع على غطاء المقود.





ومن خلال مستشعرات التعرف على اليد بقوة 85ر0 ملليمتر يتعرف الغطاء على ما إذا كانت أيدي السائق موجودة على المقود أم لا، ويعرف هذا النظام باسم نظام المراقبة والطوارئ (E-Call).





وبمجرد استشعار النظام عدم ملامسة يد السائق للمقود، فإنه يتم إصدار تنبيه مسموع ومرئي، وذلك من أجل استعادة انتباه السائق في حالة الغفوة، التي قد تحدث أثناء القيادة.





وإذا لم يستجب قائد السيارة لذلك، فإن النظام يقوم بالاتصال بالطوارئ تلقائيا مع إرسال موقع السيارة عن طريق النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.





وغطاء المقود من CurveSYS عبارة عن بنية خلايا من مستشعرات حساسة للضغط ومحمية ببراءة اختراع، والتي تتمدد بمرونة ويمكن تغطيتها، وتقوم الخامة المقاومة للبرودة والسخونة بقياس الضغط أيضا عند ارتداء السائق للقفازات.



