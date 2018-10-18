يوفنتوس يستهدف 3 لاعبين في الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يخطط لضم 3 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن يوفتوس يخطط لضم 3 لاعبين تنتهي عقودهم في صيف 2020، سواء بضمهم في يناير بسعر رخيص، أو ضمهم في صفقة انتقال حر.





وأضاف الموقع أن الاسم الأول هو كريستيان بوليسيتش لاعب بوروسيا دورتموند، والصفقة الثانية هي جوردي ألبا ظهير برشلونة، والصفقة الثالثة هي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.



