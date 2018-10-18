الأقصر تواصل متابعة الاستعداد للموسم السياحي الجديد

تواصل الأقصر، متابعة خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد، حيث عقد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اجتماعا موسعًا، مع عدد قيادات ومسئولي الإدارات والقطاعات السياحية والأجهزة الأمنية في المحافظة.



و تناول الاجتماع، سبل إنجاح الموسم السياحي الجديد، واستعدادات كافة الجهات والقطاعات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافي أي مشاكل أو معوقات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.



حضر الاجتماع، السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ومدير عام منطقة آثار مصر العليا الدكتور محمد عبدالعزيز، وممثلين عن غرف الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، ومديرية الصحة، وحماية النيل، ومدن الأقصر والقرنة وإسنا، وعدد من أصحاب ومديري الفنادق والشركات السياحية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

