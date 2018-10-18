التحفظ على 700 كيلو أرز منتهي الصاحية بكفر الشيخ

تحفظت مباحث التموين بكفر الشيخ، علي 700 كيلو من الأرز منتهي الصلاحية، بفرع شركة السلع الغذائية للجملة بمدينة كفر الشيخ.



وكانت حملة تموينية برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، قد تمكنت باشراف اللواءان فريد مصطفي،مدير الأمن،ومحمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط المسئول عن مخزن تابع لشركة لتجارة الجملة بمدينة كفر الشيخ، لحيازته بالمخزن 700 كيلو أرز منتهي الصلاحية.



وتم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.