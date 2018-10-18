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عودة أكثر من 40 لاجئا سوريا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:11 ص
عودة أكثر من 40 لاجئا سوريا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي
معبر نصيب الحدودي
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وكالات
 

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الخميس، بأن أكثر من 180 لاجئا سوريا قد عادوا خلال الــ 24 الساعة الماضية إلى أرض الوطن من لبنان والأردن، منهم 40 لاجئا عن طريق معبر نصيب الحدودي السوري الذي تم إعادة فتحه أخيرا.

 

وقال المركز في نشرة إعلامية له بهذا الشأن: "خلال الــ 24 الساعة الماضية عاد 182 لاجئا سوريا إلى أرض الوطن، منهم: 140 لاجئا (42 امرأة و71 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ و42 لاجئا سوريا (13 امرأة و21 طفلا) من الأردن عن طريق مركز نصيب الحدودي السوري. وبالإضافة إلى ذلك، قد عاد 23 نازحا إلى الغوطة الشرقية خلال الــ 24 الساعة الماضية أيضا.

 

وبلغ عدد اللاجئين الذين عادوا إلى أرض الوطن من أراضي الدول الأجنبية اعتبارا من يوم 18 تموز/يوليو الماضي 19 ألفا و327 شخصا، منهم 18 ألفا و827 شخصا من لبنان عن طريق معبر جديدة يابوس — 11 ألفا و290 شخصا عبر معبر تلكلخ — ألف و142 شخصا عبر معبر الدبوسية — ألف و834 شخصا عبر معبر القصير — 854 شخصا ومعبر الزمراني — 3 آلاف 847 شخصا. وذلك بالإضافة إلى 360 لاجئا قد عادو من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

 

المزيد عن: معبر نصيب الحدودي عودة 40 لاجئا سوريا سوريا الاردن
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