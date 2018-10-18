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ضبط 20 سيارة مخالفة لشروط الإفراج الجمركي.. أبرز جهود مباحث الضرائب والرسوم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
ضبط 20 سيارة مخالفة لشروط الإفراج الجمركي.. أبرز جهود مباحث الضرائب والرسوم
الحملة
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هبه عبد الحفيظ
 

أسفرت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط العديد من القضايا من بينها ضبط20 سيارة مخالفة لشروط الإفراج الجمركي.

 

استمراراً للجهود الأمنية في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:-

 

في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة:

 

ضبط (19) حالة ضرائب عامة.

 

ضبط (12) حالة القيمة المضافة.

 

بواقع معاملات بلغ إجماليها أكثر من (153- مائة وثلاثة وخمسون مليون جنيه).

 

في مجال الجمارك:

 

سيارات مخالفة: تم ضبط (20) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية.

 

قضايا التهريب: تم ضبط (28) قضية تهريب، وسداد مبالغ مالية مستحقة بلغت (81.729- واحد وثمانون ألفاً وسبعمائة تسعة وعشرون جنيهاً).

 

تحصيل مبلغ ( 60.173- ستون ألفاً ومائة وسبعون جنيهاً)، تحت حساب التصالح مع مصلحة الجمارك بمعرفة مندوب إحدى شركات التجارة

 

في مجال الضرائب العقارية والملاهي:

 

تم ضبط (58) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية ، وسداد مبالغ مالية مستحقة بلغت ( 8.331- ثمانية آلاف وثلاثمائة واحد وثلاثون جنيه).

 

في مجال تنفيذ الأحكام:

 

تم تنفيذ (94) حكم قضائي متنوع، وسداد مبالغ مالية مستحقة بلغت (6.932- ستة آلاف وتسعمائة إثنان وثلاثون جنيه).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة.

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