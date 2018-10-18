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أحمد شوبير: تقرير الـ"فيفا" كشف "عورات" الكرة المصرية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
أحمد شوبير: تقرير الـفيفا كشف عورات الكرة المصرية
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الفجر الرياضي
 
علق الإعلامي أحمد شوبير على خطاب الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا" الذي حلل فيه أداء منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم روسيا 2018.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "تقرير "فيفا" كشف عورات الكرة المصري، وتسأل عن سبب عدم اصدر اتحاد الكرة تقرير فني عقب مشاركة مصر في المونديال في ظل وجود محمود سعد المدير الفني للاتحاد".

وواصل: " هل محمود سعد لديه كافة الصلحيات الفنية لممارسة مهام عمله كاملة أم لا".

واختتم: "هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة طلب من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفريق، بعلاج سلبيات خطاب الفيفا في الفترة القادمة".
المزيد عن: مصر محمود سعد فيفا تقرير فيفا اتحاد الكرة أحمد شوبير
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