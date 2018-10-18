بمساعدة الأهالي.. ضبط قاتل زوجته السابقة وسرقة الأثاث بالأهرام

تمكنت مديرية أمن الجيزة، بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بقتل زوجته السابقة وسرقة الأثاث والأجهزة المنزلية الخاصة بها.

تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، بالإنتقال تم التقابل مع مالكة العقار وبصحبتها عدد من الأهالي ممسكين "محمد م.خ"، 44سنة، مقيم بمكان البلاغ.

وقررت أنها حال قيامها بالحضور لتحصيل القيمة الإيجارية من مستأجرة الشقة المدعوة "ياسمين س.أ"،40سنة، زوجة المذكور السابقة، تلاحظ لها تواجده بالشقة رغم إنفصالهما من فترة، ولدى سؤالها له عن سبب تواجده حاول الفرار من الشقة فارتابت في أمره لوجود رائحة كريهة فقامت بالإستغاثة بقاطني العقار وتمكنوا من ضبطه.

وبالفحص تبين أن الشقة خالية من الأثاث وسلامة جميع نوافذها، وعُثر على جثة مستأجرة الشقة ملفوفة ببطانية داخل أكياس بلاستيك بإحدى الغرف ولا يوجد بها إصابات.

وبمواجهة المذكور أقر بقيامه بقتل المجني عليها، حيت قامت إحدى بنات المذكور الثلاث بالإتصال به وأخبرته أن والدتها في حالة إعياء فحضر واستغل تواجد بناته خارج غرفتها وقام بارتكاب الواقعة، وأخبرهن بوفاتها متأثرة بمرضها ولا يمكن الإبلاغ خشية مساءلتهم قانونياً، وخلال تلك الفترة قام ببيع أثاث الشقة والأجهزة الكهربائية استعداداً للهرب وترك الجثة، إلا أن المُبلغة وقاطني العقار تمكنوا من الإمساك به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.