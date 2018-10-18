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ليونيل ميسي يرحب بانضمام بوجبا لبرشلونة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
ليونيل ميسي يرحب بانضمام بوجبا لبرشلونة
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متابعات
 
لا زال اسم الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرتبطًا بالرحيل لصفوف برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل"، فإن ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، يريدان قدوم بوجبا للفريق الكتالوني، مما يُزيد من قوة وجودة البلوجرانا، خاصة وأن اللاعب الفرنسي قوة لا يستهان بها.

ويرحب عدد كبير من لاعبي برشلونة، بضم بوجبا، من أجل منحهم قوة إضافية خلال دوري أبطال أوروبا، وتجنب سيناريو الخروج المبكر.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المدرب إرنستو فالفيردي، يرحب باستقدام بوجبا، لكن هناك مخاوف من جانب كشافي برشلونة، بعدم قدرة اللاعب على التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة، بجانب قيمة الصفقة، والتي قد تصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
 
يذكر أن برشلونة أعلن مؤخرًا، أن إيراداته لهذا العام ستصل إلى 843 مليون جنيه إسترليني، بصافي ربح 9.6 مليون إسترليني فقط.

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