الجيش اليمني يحرر مناطق غرب تعز

حرر الجيش اليمنى، أمس الأربعاء مناطق تبيشعة وتبة صورة بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلابية غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله إن ميليشيا الحوثى هاجمت مواقع الجيش الوطنى فى جبل الحرم والممطار وتم التصدى للهجوم وتكبيد المليشيا 8 قتلى وإصابة 15 آخرين".

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطنى قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار وتحرير مناطق تبيشعة وتبة صورة فى جبهة مقبنة غرب المدينة".