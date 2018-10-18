ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش اليمني يحرر مناطق غرب تعز

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
الجيش اليمني يحرر مناطق غرب تعز
قوات الجيش اليمنى
طباعة
وكالات
 

حرر الجيش اليمنى، أمس الأربعاء مناطق تبيشعة وتبة صورة بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلابية غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى قوله إن ميليشيا الحوثى هاجمت مواقع الجيش الوطنى فى جبل الحرم والممطار وتم التصدى للهجوم وتكبيد المليشيا 8 قتلى وإصابة 15 آخرين".

 

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطنى قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار وتحرير مناطق تبيشعة وتبة صورة فى جبهة مقبنة غرب المدينة".

 

المزيد عن: مناطق غرب تعز قوات الجيش اليمنى تعز اليمن الحوثيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 10:20:31 AM