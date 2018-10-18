ضبط 208 قطعة سلاح و290 قضية مخدرات وأحكام قضائية بحملة أمنية

وجه قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، التي تسفر عن ضبط 208 قطعة سلاح ناري، 290 قضية مواد مخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.





وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن.





وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على النحو التالي:





في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (208) قطعة سلاح ناري، "رشاش، 22 بندقية آلية، 39 بندقية رصاص وخرطوش، 14 طبنجة، 132 فرد محلى الصنع، 663 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 25 خزينة طلقات نارية متنوعة.





في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة: ضبط (290) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتي:-

كمية من مخدر البانجو وزنت (66.050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18.829 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4.800كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 205 جرام ).

(25537) قرص مخدر.

في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة: ضبط (66) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية، ضمت (13) متهم ارتكبوا (29) حادث متنوع.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه: ضبط (31) متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (419) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها: إعادة (9 سيارات، 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة .. وذلك على النحو التالى:

(324) حكم جنائي.

(21110) حكم حبس جزئي.

(3799) حكم حبس مستأنف.

(40521) حكم بالغرامة .

(9246) حكم مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجاري استمرار الحملات الأمنية.