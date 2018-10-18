هنا شيحة وأحمد فلوكس بطلا الحكاية الجديدة من "نصيبي وقسمتك"





كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن الحكاية الجديدة التى من المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك".



وقال عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكاية الثامنة بعنوان "رحمة" ويقوم ببطولتها أحمد فلوكس وهنا شيحة ويقوم بإخراجها سيف يوسف وتبدأ عرضها السبت المقبل".

