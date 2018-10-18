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هنا شيحة وأحمد فلوكس بطلا الحكاية الجديدة من "نصيبي وقسمتك"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
هنا شيحة وأحمد فلوكس بطلا الحكاية الجديدة من نصيبي وقسمتك
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الفجر الفني
 

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن الحكاية الجديدة التى من المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك".

وقال عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكاية الثامنة بعنوان "رحمة" ويقوم ببطولتها أحمد فلوكس وهنا شيحة ويقوم بإخراجها سيف يوسف وتبدأ عرضها السبت المقبل". 
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