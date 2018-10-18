هنا شيحة وأحمد فلوكس بطلا الحكاية الجديدة من "نصيبي وقسمتك"
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:56 صالفجر الفني
كشف المؤلف عمرو محمود ياسين عن الحكاية الجديدة التى من المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك".
وقال عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكاية الثامنة بعنوان "رحمة" ويقوم ببطولتها أحمد فلوكس وهنا شيحة ويقوم بإخراجها سيف يوسف وتبدأ عرضها السبت المقبل".
وقال عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحكاية الثامنة بعنوان "رحمة" ويقوم ببطولتها أحمد فلوكس وهنا شيحة ويقوم بإخراجها سيف يوسف وتبدأ عرضها السبت المقبل".