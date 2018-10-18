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"الفجر الرياضي" ينفرد بكواليس رحيل أيمن حافظ عن الزمالك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:47 ص
الفجر الرياضي ينفرد بكواليس رحيل أيمن حافظ عن الزمالك
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الفجر الرياضي
 
أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك قبول اعتذار أيمن حافظ عن منصبه كرئيس للجهاز الإداري، وتعيين أحمد زاهر بدلاً منه.

وينفرد "الفجر الرياضي" بكواليس رحيل أيمن حافظ عن منصبه في هذا التوقيت، حيث شعر "حافظ" بتهميش دوره خلال الوقت الأخير، بعد أن قام أمير مرتضى بإعطاء تعليمات جديدة بعدم الحديث مع رئيس النادي في أي شأن خاص بالكرة، والرجوع إليه أولاً قبل إتخاذ أي قرار.

وقرر أيمن حافظ الاعتذار عن الاستمرار بسبب عدم وجود دور له خلال الفترة الأخيرة، حيث رفض الاستمرار دون صلاحيات حقيقية.
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