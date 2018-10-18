رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس اذربيجان بذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الهام علييف.

وبعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان نوروز محمدوف.