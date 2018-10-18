الزمالك يلجأ لمصر المقاصة لحل أزمة الجبهة اليسرى

دخل محمود وحيد مدافع مصر المقاصة دائرة اهتمامات مسؤولي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لحل أزمة الجبهة اليسرى.





ومن المنتظر أن يرسل الزمالك فاكسا إلى الفريق الفيومي خلال الساعات القادمة لمعرفة طلباتهم للاستغناء عن خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.





ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية، بعدما تم تأجيل لقاء المصري البورسعيدي بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية.



