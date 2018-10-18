ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يلجأ لمصر المقاصة لحل أزمة الجبهة اليسرى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
الزمالك يلجأ لمصر المقاصة لحل أزمة الجبهة اليسرى
طباعة
الفجر الرياضي
 
دخل محمود وحيد مدافع مصر المقاصة دائرة اهتمامات مسؤولي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لحل أزمة الجبهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يرسل الزمالك فاكسا إلى الفريق الفيومي خلال الساعات القادمة لمعرفة طلباتهم للاستغناء عن خدمات اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية، بعدما تم تأجيل لقاء المصري البورسعيدي بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
x
17:15
القادسية
الوحدة
x
17:35
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
x
15:00
الانتاج الحربي
النجوم
x
18:00
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 10:20:14 AM