عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس اليوم وحتى الأحد المقبل

وأشار خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه اعتبارًا من الغد ولمدة 72 ساعة سيكون هناك ارتفاع لدرجات الحرارة، وستعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي يوم الإثنين.





وناشد المواطنين ارتداء جاكيت خفيف في الصباح الباكر، والوقت المتأخر من ليلا، محذرًا من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة في الصباح.



قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد، لافتًا إلى أنه في غضون ساعات ستنتهي فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.