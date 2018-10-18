بعد غياب 5 سنوات.. الأوبرا تقدم الناي السحري فى 3 حفلات الأسبوع المقبل

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر "أوبرا الناى السحري" لفرقة أوبرا القاهرة بعد غياب 5 سنوات؛ وذلك على مدار ثلاثة أيام في الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين على المسرح الكبير.



وتعرض "أوبرا الناي السحري" تحت إشراف فني للدكتورة إيمان مصطفى، ومصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى، وكورال أوبرا القاهرة، وتدريب باسكال روزى.



ويشارك في أداء الأدوار الرئيسية كل من:"هشام الجندي، رضا الوكيل، وليد كريم، منى رفلة، تحية شمس الدين، رشا طلعت، عزت غانم، إلهامى أمين، جولى فيظى، دينا اسكندر، ليلى إبراهيم، إنجي محسن، جاكلين رفيق، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، مروة حسن، سلمى الجبالى، صبا بدوى، رامز لباد، وضيوف الشرف من رومانيا جيرجلى نميتى، جيلودوبريا، وقام بتصميم الإضاءة ياسر شعلان والمناظر محمد عبد الرازق، ومن إخراج هشام الطلي.



وتعد أوبرا الناي السحري أحد أشهر الأوبرات العالمية التي قام بتأليفها المؤلف الموسيقي العالمي موتسارت، وتتكون من فصلين، وهي عبارة عن قصة رمزية تتعلق بالصراع بين ملكة الليل -تمثل الجهل وقمع المعرفة- وبين ساراسترو الملك الخير المستنير الذي يقوم حكمه على أساس الحكمة والعقل ويناضل كل من تامينو وباباغينو عن طريق المحاولة والخطأ بين هاتين القوتين المتضادتين؛ لينعما في النهاية بالنعيم على الأرض وبالحب الدائم.



وتعد هذه القصة الخرافية عميقة وخيالية على حد سواء، كما أن هذا العمل هو أحد العروض الرئيسية التي تقدم على مسارح الأوبرا في جميع أنحاء العالم.