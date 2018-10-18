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"هيئة الاتصالات" تحذر مستخدمي واتسآب من رسائل مشبوهة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
هيئة الاتصالات تحذر مستخدمي واتسآب من رسائل مشبوهة
هيئة الاتصالات - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، مستخدمي تطبيق واتسآب، من رسالة مشبوهة تردهم على هواتفهم.

 

ونصحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، الخميس، مستخدمي تطبيق "واتساب" بعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدعي أنها من التطبيق، وتطلب إعادة إرسال رمز التحقق من خلال المحادثة؛ مما يؤدي إلى سرقة الحساب.

 

وطالبت المستخدمين بتفعيل خاصية الحظر، والإبلاغ عن تلك الرسائل الاحتيالية من خلال التطبيق نفسه.

 

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