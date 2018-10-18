تعرفي على سر جمال بشرة السعوديات

يعد ماسك الأوكسجين من أفضل الماسكات التي تعتمد عليها السعوديات بشكل أساسي للحصول على بشرة مشرقة وأكثر نضارة، لذا نقدم لكِ أهميته وطريقة استخدامه وفوائده المذهلة.





أهمية ماسك الأوكسجين

يشتمل ماسك الأوكسجين على العديد من المكونات المفيدة لصحة البشرة والحفاظ على شبابها، من بينها: حمض الهيالورونيك الذي يحد من التجاعيد ويعزز مرونة البشرة، خلاصة الشاي الأخضر الذي يغذي البشرة وينظّفها، وفيتامينَي C و A، اللذين يؤديان دوراً كبيراً في تأخير شيخوخة البشرة. وهذه التركيبة تجعل من ماسك الأوكسجين مثالياً في معالجة مختلف مشاكل البشرة، مثل الشحوب والبهتان والإرهاق، كما ويساعد في تجديد الخلايا وإزالة الجلد الميت، والقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والرؤوس السوداء.





كيفية استخدامه

نظّفي بشرة وجهك أولاً، من ثم مدّي عليها طبقة رقيقة من ماسك الأوكسجين واتركيها لمدة عشر دقائق، مع تدليك البشرة بهدوء لبضع دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء البارد. وبإمكانك استخدام هذا الماسك قبل الخلود الى النوم أو قبل وضع المكياج، أو بعد يوم عمل طويل ومرهق.





مميزاته