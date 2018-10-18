عاجل..اخبار السعودية اليوم | وظائف صحية وفنية وتقنية بمستشفى قوى الأمن بالرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن حاجته إلى شغل وظائف صحية وفنية وتقنية للسعوديين "رجال ونساء".

وأوضح المستشفى أن الوظائف المطلوبة هي: طبيب/ طبيبة استشاري "عدة تخصصات"، وطبيب/ طبيبة نائب أول "عدة تخصصات"، وطبيب/ طبيبة نائب "عدة تخصصات"، وطبيب/ طبيبة مقيم "عدة تخصصات"، ورئيس/ رئيسة تمريض "عدة تخصصات"، ومساعد/ مساعدة مديرة إدارة التمريض "عدة تخصصات".

وممرض/ ممرضة مسجلة، وممرض/ ممرضة مكافحة عدوى، وأخصائية تمريض أولى "قابلة"، وفني/ فنية تخطيط مخ وأعصاب، وأخصائي/ أخصائية أشعة موجات صوتية، وفني/ فنية تخطيط قلب، وفني/ فنية تقويم الأعضاء/ الأجهزة الاصطناعية، وأخصائي/ أخصائية معالجة القدم، وفني/ فنية تعقيم، ومراجع إكلينيكي، ومسؤول قاعدة بيانات.

ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب، وتوفر رخصة ممارسة المهنة سارية المفعول للوظائف الصحية، واجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.

ويتم التقديم عبر الرابط https://goo.gl/3AKBb5 اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1440/2/9هـ ولمدة أسبوعين، مع إرفاق الوثائق التالية: السيرة الذاتية، صور المؤهلات العلمية والعملية، صورة من إثبات الهوية "للرجال والنساء"، صورة من رخصة ممارسة المهنة سارية المفعول "للوظائف الصحية".

المصدر:- صحيفة عاجل