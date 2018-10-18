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تصادم وكسر ماسورة مياة تتسبب في إعاقة الطرق بـ15 مايو والفنجري

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:27 ص
تصادم وكسر ماسورة مياة تتسبب في إعاقة الطرق بـ15 مايو والفنجري
كثافات
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هبه عبد الحفيظ
 

تسببت أعمال إصلاح ماسورة مياه مكسورة في ظهور كثافات مرورية بمنزل كوبري 15 مايو القادم من الجيزة ومتجة للقاهرة، وسط انتشار الخدمات المرورية.


تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بظهور كثافات مرورية بسبب إصلاح ماسورة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الفنجري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للمتجه إلى المطار ومسجد الرحمن الرحيم وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.


تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبري الفنجري بتصادم سيارتين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

المزيد عن: كسر ماسورة تصادم سيارات الفنجري الفجر اخبار الحوادث 15مايو
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