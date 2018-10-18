مصر تخاطب الإنتربول لتسليم عناصر إخوانية مقيمة في قطر

قالت مصادر أمنية إن إدارة التعاون الدولي التابعة للنيابة العامة بالقاهرة، خاطبت وزارة الخارجية، بشأن تجديد الطلب من الإنتربول، بتسليم مطلوبين إلى القاهرة من المتهمين في قضايا إرهاب يقيم معظمهم في قطر.

وأوضحت المصادر أن الإنتربول الدولي جدد نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم الإرهابيين والمطلوبين لدى الجهات الأمنية المصرية، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار وأحكام قضائية.

وشمل الطلب تسليم 40 من المتهمين في قضايا إرهابية، منهم 30 شخصاً يقيمون بقطر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والمتورطين في عدد من القضايا الإرهابية.

وأضافت المصادر أن النشرة تضمنت تعميماً يخص البحث عن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، وتم التنسيق مع 192 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة لإفادة مصر بمكان عزت، والمعروف بـ"الثعلب".

كما تضمن القرار إضافة كل من هشام عبد الله، ومعتز مطر ومحمد ناصر، للنشرة الحمراء، وقوائم الترقب والوصول كمطلوبين أمنياً ولصدور أحكام بحبسهم.

وأضافت المصادر أن عملية وضعهم على قوائم ترقب الوصول جاءت على خلفية بلاغات ضدهم في فبراير الماضي، تتهمهم بالتحريض على العنف، وقتل رجال الشرطة والجيش، إضافة إلى الحكم الذي صدر من الدائرة 21 إرهاب، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، وقضت بحبس 3 إعلاميين موالين لجماعة الإخوان الإرهابية، هم الفنان هشام عبد الله مقدم برنامج "ابن البلد" على قناة وطن الإخوانية، ومعتز مطر، ومحمد ناصف مقدمي برامج على قناة الشرق الموالية للجماعة.

كما أشارت المصادر إلى أن الشيخ شيخ الفتنة القرضاوي يأتي على رأس القائمة بجانب كل من طارق الزمر وعاصم عبد الماجد وأحمد منصور، ويحيى موسى، ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، ووليد شرابي وجمال حشمت وآيات العرابي وآخرين بالدوحة وبريطانيا.

يضاف إلى ذلك العناصر المتورطة في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "المجلس المصرى للتغيير"، لتتبعهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك بعدما أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.