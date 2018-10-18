22 كتوبر.. إعلان تفاصيل الدورة الـ٢٧ لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالأوبرا

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في السادسه مساء الاثنين ٢٢ اكتوبر بالمستوي الاول للمسرح الكبير للاعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه التى تقام فى الفترة من 1 حتى١٢ نوفمبر المقبل.





يقام المؤتمر بحضور اعضاء اللجنه التحضرية الموسيقار حلمي بكر ، الموسيقار الدكتور جمال سلامه ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور رضا رجب ، الاعلامي امجد مصطفي ، الفنان امجد العطافى ، الفنان ماجد سرور ، الملحن محمد رحيم ، الشاعر هانى عبد الكريم حسن عفيفى ، الدكتوره رشا طموم من اللجنه العلمبة والفنانه جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر .



