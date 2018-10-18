شراكة بين "لينكد إن" و"أوراكل" لمساعدة الـ HR على اختيار الأفضل

تعاونت شركة "أوراكل"، مع منصة LinkedIn لمساعدة الـ"HR" على جذب الموظفين المميزين، وتنميه مواهبهم في اختيار الأفضل.









وقال سكوت روبرتس، نائب رئيس تطوير الأعمال فى LinkedIn، فى بيان: "إن عالم العمل يتغير بسرعة، وهذا يخلق فرصًا وتحديات جديدة للمواهب، وأضاف:"نحن متحمسون للعمل مع أوراكل لإيجاد حلول أفضل لجعل التوظيف وتطوير المواهب سلس وفعال قدر الإمكان".





وتمكّن عمليات الدمج الجديدة فرق الموارد البشرية من إلقاء نظرة شاملة على الخبرات والمهارات التى يمتلكونها وتطلعاتهم المهنية من أجل تحقيق توافق ملموس بين مسؤوليات الوظيفة لكل موظف وأهداف العمل العامة للمؤسسة.



