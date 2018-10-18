إيران: دخول النساء إلى الملاعب مشكل ولا مبرر شرعي له

حذر المدعى العام الإيرانى من تكرار دخول النساء للملاعب.

وذكر حجة الإسلام محمد جعفر منتظرى، أن دخول النساء إلى ملعب آزادى يحمل إشكالية ولا مبرر شرعى له، وإذا استمرت هذه الظاهرة فسيتم التصدى لها.

وسمحت بالأمس السلطات الإيرانية لـ 300 سيدة للحضور فى استاد "آزادى" لأول مرة بعد 4 عقود، حيث خصص لهن أحد جوانب الملعب لتشجيع المنتخب الوطنى الإيرانى فى مباراة إيران وبوليفيا.

وطبقا لوكالة مهر قال المدعى العام الإيرانى، إن السلطة القضائية تعارض ما جرى أمس من دخول النساء لملعب آزادى.

وأضاف: "إيران دولة اسلامية وقوانينها مستمدة من الشريعة، وهناك احتمال للإثم فى حال تواجد امرأة فى الملعب أمام الرجال وهم فى ملابس غير مناسبة.

وتابع أن البعض يحاول خدش الحياء العام لكن السلطات لن تسمح بذلك، وستتصدى لكل مسئول يحاول إدخال النساء إلى الملاعب بحجج مختلفة" على حد تعبيره.

وأكد المسئول الإيرانى على أنه فى حال تكرار ما حدث أمس فستتدخل النيابة العامة فى طهران لردع ذلك.