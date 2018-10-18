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المقاولون يستضيف وادي دجلة في لقاء الهروب من القاع

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:36 ص
المقاولون يستضيف وادي دجلة في لقاء الهروب من القاع
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق المقاولون العرب نظيره وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري العام.

يسعى فريق المقاولون العرب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء اليوم والعودة إلى نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام الزمالك بهدفين لهدف.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق إلى تحقيق الفوز ومحو أثار الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

يدخل المقاولون العرب لقاء اليوم في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، بينما يقع وادي دجلة في المركز السادس عشر بنفس الرصيد من النقاط.
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