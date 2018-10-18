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الخزانة الأمريكية تُقر: الصين لا تتلاعب بعملتها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:29 ص
الخزانة الأمريكية تُقر: الصين لا تتلاعب بعملتها
وزير الخزانة الأمريكية
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وكالات
 

أقرت الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء بأن الصين لا تتعمد خفض قيمة اليوان لدعم صادراتها، مثلما يتهمها به الرئيس دونالد ترامب، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة.

 

وأكدت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، أن "أي بلد شريك كبير" لم يتلاعب بعملته في 2018 وأن التدخلات المباشرة للبنك المركزي الصيني كانت "محدودة".

 

غير أن التقرير ندد بانعدام الشفافية في سياسة الصرف الصينية، ووضع 6 بلدان تحت المراقبة هي الصين، وألمانيا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسويسرا.

 

وأعربت الخزانة الأمريكية عن "قلقها لقلة شفافية الصين مع عملتها وضعف عملتها أخيراً" دون أن تؤكد رسمياً تدخل بكين في سعر صرف اليوان.

 

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن هذا "يطرح تحديات كبرى للتوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازناً وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية وعملتها، بما في ذلك من خلال محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي".

 

وتعود أخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى

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