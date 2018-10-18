ما لا تعرفه عن القمر الصيني الجديد لإنارة الأرض

تخطط الصين لإطلاق قمر صناعي لإنارة السماء ليلا وسيكون ضوئه أكثر سطوعا من القمر الحقيقي بثمانية أضعاف، وسيتم ظهورة في 2020، وفيما يلي معلومات عنه:-





بخلاف القمر، يمكن التحكم فى كمية الضوء الخارجة من القمر ويمكن ضبطه لإضاءة ما بين 10 و 80 كيلومترًا.





سيركز القمر الصناعى على مدينة تشنغدو، وهى واحدة من أكبر ثلاث مدن من حيث عدد السكان فى غرب الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 14.5 مليون شخص يعيشون فى المنطقة.





تم تطوير هذا المشروع من قبل معهد بحوث نظام تشنغدو لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الدقيقة والذى يتوقع إطلاق القمر الصناعى فى عام 2020.





أثيرت مخاوف حول تأثير مثل هذا الضوء الساطع على الحياة البرية فى المنطقة، على الرغم من أن الوهج الذى يشبه الغسق يُعتقد أنه متشابه بما فيه الكفاية مع القمر الحقيقى.





تستثمر الصين أيضا فى القمر الحقيقى، إذ لديها خطط لإطلاق مهمة ستقوم، لأول مرة، باستكشاف الجانب "المظلم" من القمر.



